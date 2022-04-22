Серед російських генералів немає готовності та гарантії виконати вказівки Путіна по застосуванню ядерної зброї, - Маломуж

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Генерал пояснив, що у світі за ядерним потенціалом проводився постійний особливий контроль всіма розвідувальними засобами, технічними, космічними та на рівні контрольних груп, що проводять системний моніторинг, де знаходиться та базується тактичне і стратегічне озброєння.



"США, Великобританія, Китай, Франція націлили всі ресурси контролю, щоб відстежувати кожний формат переміщення носіїв ядерної зброї й можливі підготовки до пуску. Британія не даром показала конкретну карту, де находиться на території Росії комплекси тактичних і балістичних ракет. Мало того, Британія навіть попередила про те, що ми не будемо погоджувати з НАТО ніяких форматів дій, коли Росія готує пуск і завдає удари, відразу завдаємо зворотний удар" – зазначив Микола Маломуж.



Ексголова Служби зовнішньої розвідки підкреслив, що головне це упередити застосування ядерної зброї.



"В першу чергу, під загрозою світової катастрофи знищення людства, включаючи всіх росіян і всіх людей у світі, тому у даній ситуації не буде так просто, що Росія застосує засоби та буде безкарною. Мало того, у самій Росії я знаю багато генералів і керівників з оточення Путіна і вони не готові до такого сценарію, гинути та й ще, щоб гинули їхні діти. Вони готові, щоб гинули росіяни, а щоб вони самі, то ні, тому такої готовності немає і немає гарантії, що вони виконають вказівки Путіна"- зауважив Маломуж.



Генерал додав, що застосування ядерної зброї це непростий формат з наказом чи натисканням кнопки, є комплекс заходів, тому не буде безконтрольних дій зі сторони РФ і вона сьогодні це розуміє.



Нагадаємо, 15 квітня США заявили, що не вірять у те, що на знищеному українцями крейсері "Москва" була ядерна зброя