Серед російських генералів немає готовності та гарантії виконати вказівки Путіна по застосуванню ядерної зброї, - Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр Микола Маломуж розповів про постійний особливий контроль за ядерним потенціалом у світі, який відстежується всіма засобами, є комплекс заходів до застосування ядерної зброї, а щодо самої Росії, то там багато генералів не готових до такого сценарію
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Генерал пояснив, що у світі за ядерним потенціалом проводився постійний особливий контроль всіма розвідувальними засобами, технічними, космічними та на рівні контрольних груп, що проводять системний моніторинг, де знаходиться та базується тактичне і стратегічне озброєння.
"США, Великобританія, Китай, Франція націлили всі ресурси контролю, щоб відстежувати кожний формат переміщення носіїв ядерної зброї й можливі підготовки до пуску. Британія не даром показала конкретну карту, де находиться на території Росії комплекси тактичних і балістичних ракет. Мало того, Британія навіть попередила про те, що ми не будемо погоджувати з НАТО ніяких форматів дій, коли Росія готує пуск і завдає удари, відразу завдаємо зворотний удар" – зазначив Микола Маломуж.
Ексголова Служби зовнішньої розвідки підкреслив, що головне це упередити застосування ядерної зброї.
"В першу чергу, під загрозою світової катастрофи знищення людства, включаючи всіх росіян і всіх людей у світі, тому у даній ситуації не буде так просто, що Росія застосує засоби та буде безкарною. Мало того, у самій Росії я знаю багато генералів і керівників з оточення Путіна і вони не готові до такого сценарію, гинути та й ще, щоб гинули їхні діти. Вони готові, щоб гинули росіяни, а щоб вони самі, то ні, тому такої готовності немає і немає гарантії, що вони виконають вказівки Путіна"- зауважив Маломуж.
Генерал додав, що застосування ядерної зброї це непростий формат з наказом чи натисканням кнопки, є комплекс заходів, тому не буде безконтрольних дій зі сторони РФ і вона сьогодні це розуміє.
- Нагадаємо, 15 квітня США заявили, що не вірять у те, що на знищеному українцями крейсері "Москва" була ядерна зброя
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