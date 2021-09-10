"Шахтар" похизувався новим дизайном автобуса. Фото з ефектної презентації
Донецький "Шахтар" презентував свій оновлений клубний автобус
Про це повідомляє офіційний Instagram "Шахтаря".
У клубного автобуса "Шахтаря суттєво змінився дизайн. Сезон 2021/22 "гірники" проведуть з оновленим транспортом.
"Новий сезон, новий дизайн автобуса! Заряджені перемагати!", - йдеться у повідомленні клубу.
Фото з ефектної презентації:
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