"Шахтар" похизувався новим дизайном автобуса. Фото з ефектної презентації

Про це повідомляє офіційний Instagram "Шахтаря".



У клубного автобуса "Шахтаря суттєво змінився дизайн. Сезон 2021/22 "гірники" проведуть з оновленим транспортом.



"Новий сезон, новий дизайн автобуса! Заряджені перемагати!", - йдеться у повідомленні клубу.



Фото з ефектної презентації:



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