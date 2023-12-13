Шарль Мішель про ймовірне переобрання Путіна: Цей режим реально загрожує безпеці європейського континенту
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що президентські вибори в Росії 2024 року, на яких балотуватиметься чинний лідер країни Володимир Путін, не будуть чесними і прозорими
Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі.
На запитання про те, чи визнають у ЄС результати президентських виборів у Росії з огляду на те, що голосування планують і на окупованих українських територіях, президент Євроради не відповів прямо. Втім він зауважив, що в ЄС не очікують дотримання демократичних стандартів волевиявлення в Росії.
"Ви знаєте, що ми ухвалили дуже сміливі рішення щодо санкцій проти Росії і російського керівництва. Ми - не наївні й не думаємо, що ці вибори будуть чесними і прозорими", - наголосив Мішель.
Також він назвав дуже передбачуваним можливий наступний президентський термін Володимира Путіна
"Ми знаємо, що з цим режимом у Кремлі існує загроза безпеці європейського континенту. Загроза не гіпотетична, а реальна. Тож маємо розвивати наш європейський суверенітет. Маємо розробити більше інструментів, працювати, щоб отримати більше впливу і захистити наші цінності й інтереси. Ми повинні будувати міцні союзи і співпрацювати з рештою світу", – зазначив очільник Євроради.
Окремо він акцентував на необхідності "протистояти російським фейковим новинам і наративам, тому що знаємо, що метою Росії є дестабілізація наших демократичних моделей".
"Росія в цьому режимі боїться демократичних принципів. Насправді вони в паніці, коли бачать, що все більше сусідніх країн хочуть розвивати політичні системи, засновані на людській гідності, свободах, демократичних принципів. І, мабуть, однією із причин цього рішення РФ - вторгнутися в Україну - є те, що українці зробили дуже чіткий, вільний вибір… Бачимо, що в Росії є політична воля розвивати авторитарну модель. І вони знають, що демократія для них є загрозою", - підсумував топпосадовець ЄС.
- Нагадаємо, 8 грудня російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними.
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