Шарль Мішель про ймовірне переобрання Путіна: Цей режим реально загрожує безпеці європейського континенту

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі.

На запитання про те, чи визнають у ЄС результати президентських виборів у Росії з огляду на те, що голосування планують і на окупованих українських територіях, президент Євроради не відповів прямо. Втім він зауважив, що в ЄС не очікують дотримання демократичних стандартів волевиявлення в Росії.

"Ви знаєте, що ми ухвалили дуже сміливі рішення щодо санкцій проти Росії і російського керівництва. Ми - не наївні й не думаємо, що ці вибори будуть чесними і прозорими", - наголосив Мішель.

Також він назвав дуже передбачуваним можливий наступний президентський термін Володимира Путіна

"Ми знаємо, що з цим режимом у Кремлі існує загроза безпеці європейського континенту. Загроза не гіпотетична, а реальна. Тож маємо розвивати наш європейський суверенітет. Маємо розробити більше інструментів, працювати, щоб отримати більше впливу і захистити наші цінності й інтереси. Ми повинні будувати міцні союзи і співпрацювати з рештою світу", – зазначив очільник Євроради.

Окремо він акцентував на необхідності "протистояти російським фейковим новинам і наративам, тому що знаємо, що метою Росії є дестабілізація наших демократичних моделей".

"Росія в цьому режимі боїться демократичних принципів. Насправді вони в паніці, коли бачать, що все більше сусідніх країн хочуть розвивати політичні системи, засновані на людській гідності, свободах, демократичних принципів. І, мабуть, однією із причин цього рішення РФ - вторгнутися в Україну - є те, що українці зробили дуже чіткий, вільний вибір… Бачимо, що в Росії є політична воля розвивати авторитарну модель. І вони знають, що демократія для них є загрозою", - підсумував топпосадовець ЄС.