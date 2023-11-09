Що насправді означає "втома від війни" Заходом і де ділися бійці групи Вагнера. Акценти світових ЗМІ 9 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 листопада.

Багаті держави кажуть, що підтримка України "ніколи не послабиться", але виникає все більше запитань

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У BBC написали, що лідери країн G7 наполягають на тому, що їхня підтримка України "ніколи не послабиться", навіть на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

На зустрічі G7 в Японії міністри закордонних справ блоку заявили, що Росія готова до тривалої війни. Вони підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати Київ економічно та військово.

Група багатих країн була в авангарді санкцій проти Москви після торішнього вторгнення.

У Токіо уряди країн G7 – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади та США – а також представники ЄС заявили, що війна Ізраїлю та ХАМАС не повинна відволікати увагу від підтримки України.

У заяві міністерства закордонних справ Японії йдеться, що лідери погодилися з необхідністю запровадити суворі санкції проти Росії та продовжувати підтримувати Україну "навіть у сьогоднішній міжнародній ситуації" - маючи на увазі ситуацію на Близькому Сході.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що блок "єдиний у [своєму] засудженні війни Росії".

"Але різка риторика маскує зростання напруженості в міру затягування війни. Київ дедалі більше стурбований "втомою від України" серед західних країн, які підривують його здатність стримувати російські сили. Подальше фінансування США для України у розмірі близько 60 мільярдів доларів, про яке просив президент Джо Байден, було затримано через спротив членів Конгресу від Республіканської партії. Американські офіційні особи кажуть, що поточна допомога закінчиться протягом кількох тижнів, що може мати катастрофічні наслідки для українських сил", - пишуть британські журналісти.

Минулого тижня прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні потрапила в заголовки газет, коли заявила російським пранкерам, які видавали себе за офіційних осіб Африканського Союзу, що "втома" від війни в Україні зростає. "Ми близькі до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід", — сказала вона.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який вступив на посаду минулого місяця, після приходу до влади припинив поставки своєї країни зброї в Україну.

Внутрішня українська єдність теж подає ознаки стресу. Цього місяця розбіжності між президентом Володимиром Зеленським і командувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним вилилися у публічний дискурс після того, як Залужний в інтерв’ю заявив, що війна зайшла в "патову ситуацію". У відповідь Зеленський закликав українців "не потонути у міжусобицях".

"Втома від війни" чи не бажання змінити мислення у Заходу

Фото: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила

У CNN опублікували думку позаштатного старшого юриста Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джейд МакГлінн про те, кому насправді вигідна "патова ситуація" в Україні. Вона пише, що деякі західні військові аналітики, плутаючи проукраїнську позицію з видаванням бажаного за дійсне, спростували висновки генерал Залужного про позиційну війну, яка тепер настала на полі бою. З іншого боку, скептики щодо підтримки України Заходом із зловтіхою цитували це інтерв’ю.

"Ходять чутки, що низка західних партнерів України намагається змусити Україну до припинення вогню. Якщо так, то вони не змогли зрозуміти аргумент Залужного — не через брак інтелекту, а через брак бажання прийняти контекст і мотивацію, що супроводжують це втручання", — пише експертка.

Дмитро Пєсков, речник президента Росії, готовий допомогти західним лідерам знову ознайомити з реальністю. У відповідь на есе Пєсков стверджував, що "неправильно говорити, що війна рухається в глухий кут", і наполягав, що Росія досягне всіх заявлених військових цілей.

Зауваження Пєскова служать своєчасним нагадуванням, що Україна тут не є непримиренною стороною. Не Україна відчайдушно прагне продовжувати війну, незважаючи на безліч можливостей зупинити кровопролиття, — це Росія.

У всіх сенсах Росія точно не в тупику. Кремль бачить чіткий шлях вперед, перемелюючи Україну, поки вона чекає на стійкість Заходу та вичерпання запасів.З іншого боку, Захід, звичайно, в тупику через постійні затримки з озброєнням для України.

"Мабуть, найяскравішим недоліком є ​​застаріле західне мислення. Ніби Захід відмовляється від стратегії цієї війни. Сполучені Штати, схоже, не хочуть перемоги України, якщо ми визначимо перемогу, як повернення всієї її захопленої землі. Західноєвропейські лідери, навіть британці, які раніше лобіювали у США більше зброї, тепер чекають, що скаже Вашингтон, замість того, щоб діяти за власною ініціативою, щоб вирішити війну, яка впливає на їхній континент набагато більше, ніж на Північну Америку", - пише експертка і додає, що НАТО не готова запропонувати надійне стримування через членство.

Вона констатує, що сукупне враження – це враження західної нерішучості, корінь причини якої можна розшифрувати, розгорнувши цю підступну фразу "втома від України", яка змушує лідерів шукати "шляхи виходу" з конфлікту, ймовірно, через територіальні поступки України Росії.

"Але чому Захід так втомився від цієї війни, коли переважна більшість українців стверджує, що потрібно воювати далі? І чи залишилася б "втома" в західних столицях, якби Україна під час літнього контрнаступу відбила більше територій? Щирі відповіді на обидва запитання пояснюють, що термін "втома від України" є неправильним: мова йде не про втому, а радше про брак стійкості Заходу, який сам по собі є неминучим наслідком відмови Заходу визнати обмеженість власного світогляду", - вважає експертка.

Ветеранів Вагнера переводять в Росгвардію і відправляють в Україну

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The New York Times написали, що Росія посилює зусилля, щоб заманити ветеранів Вагнера назад у війну в Україні. За словами колишніх бійців і військових блогерів, російські збройні сили активізують свої зусилля з вербування ветеранів воєнізованого угруповання Вагнера, оскільки Кремль намагається уникнути чергової мобілізації та врятувати частину бойового потенціалу сил після заколоту і смерті лідера групи Вагнера.

Четверо колишніх російських ув'язнених, які воювали разом з Вагнером на сході України, заявили, що протягом останніх тижнів отримували дзвінки та повідомлення з пропозицією нових військових контрактів, що підтверджує нещодавні повідомлення російських військових блогерів. Троє колишніх бійців заявили, що їх спеціально закликали приєднатися до Росгвардії.

Спочатку задумана як ар’єргард, Росгвардія набула популярності після вторгнення в Україну під керівництвом Віктора Золотова, колишнього охоронця президента Володимира Путіна. Путін віддав наказ про одну велику мобілізацію з початку вторгнення, призвавши сотні тисяч людей, але він чинив опір іншому призову подібного масштабу, частково, щоб уникнути розпалювання громадського невдоволення перед президентськими виборами наступного року.

"ПВК "Вагнер" офіційно стає частиною Росгвардії", — йдеться в тексті про вербування, який минулого тижня отримав колишній бойовик Вагнера і який побачила The New York Times. "Вся структура, методи роботи і командири залишаються колишніми".

Автентичність повідомлення не вдалося перевірити, але воно надійшло на тлі ширших зусиль Росгвардії представити себе наступником "Вагнера" розгалуженого прокремлівського воєнізованого формування, яке на піку свого розвитку налічувало десятки тисяч бійців на трьох континентах.

"Вагнер", який значною мірою покладався на в’язнів, яких вербували в обмін на помилування, відіграв провідну роль у багатомісячній кампанії Росії по захопленню східноукраїнського міста Бахмут. Падіння міста в травні Росії принесло Кремлю єдину значну військову перемогу за понад рік бойових дій ціною десятків тисяч жертв.

Але особисте суперництво між засновником "Вагнера" Євгеном Пригожиним і високим військовим командуванням Росії досягло піку незабаром після цього, коли Пригожин підняв повстання в червні, відправивши кілька тисяч військ у невдалий марш на Москву.

Після заколоту Пригожин повів своїх лоялістів у вигнання до сусідньої Білорусі, але він продовжував подорожувати всередині Росії, щоб керувати там своїм бізнесом. У серпні він і його найближчі командири загинули в авіакатастрофі в центральній Росії , що представники західної розвідки назвали вбивством.

Золотов, колишній охоронець і нинішній глава Росгвардії, вважається одним із головних бенефіціарів падіння Пригожина. До війни Росгвардія здебільшого охороняла масові заходи та розганяла протести; під час вторгнення її війська переправили в Україну, щоб допомогти зайняти завойовану територію.

Невдовзі після заколоту Вагнера, Золотов оголосив, що Росгвардія отримає важке озброєння – те саме, що свого часу було дано Вагнеру, коли Пригожин був у прихильності Кремля.

Путін довгий час налаштовував один на одного високопосадовців і бізнесменів, система суперництва дозволила розпалити ворожнечу Пригожина з військовими. Деякі аналітики інтерпретували крок до посилення Росгвардії, як спосіб посилити лояльну фракцію, особливо після того, як російська армія не чинила значного опору повстанцям Вагнера, коли вони наближалися до столиці в червні.