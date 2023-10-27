Щодня на Сумщині 100 українців в'їжджають з РФ, - Держприкордонслужба

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Загалом усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю рішенням уряду закриті. Там не здійснюються пропускні операції в класичному вигляді, як усі звикли їх розуміти або бачити. Натомість усі громадяни України, які через війну були вимушені виїхати на територію Росії або з тимчасово окупованих територій, вимушені обирати територію Росії для того, щоб повернутись на підконтрольну українській владі територію, то вони на будь-якому напрямку можуть перетнути кордон. Звісно, якщо ми говоримо про лінії державного кордону України будь-якого пункту пропуску. Вони будуть пропущені на територію України" - пояснив Демченко.

Він відзначив, що проблему насамперед становить перетин кордону Росії чи Білорусі.

"Якщо говорити про кордон з Росією, то ми бачимо, що наші громадяни зараз найбільше прибувають до української території, до українського кордону на напрямку пункту пропуску "Покровка", що на Сумщині. Там щоденно прикордонники забезпечують доступ на територію України близько 100 громадян України, які прибувають із території Росії", - розповів речник.

Він нагадав, що влітку росіяни дозволяли проїзд на власних авто, однак наразі дозволений перетин в пішому порядку.

Демченко поінформував, що прикордонники забезпечують перевезення людей від кордону в безпечніше місце, оскільки Росія будь-якої миті може здійснити обстріл.