Щонайменше п'ять людей загинули в результаті торнадо, який пронісся в Америці
5 квітня штатом Міссурі в США пронісся торнадо, який забрав життя щонайменше 5 людей
Про це повідомляє NBC.
Торнадо пронісся округом Боллінджер в районі між 03:30 і 04:00 5 квітня. Він був висококласним з орієнтовною максимальною швидкістю вітру 130 миль/год.
У регіоні виявили значні руйнування, а під завалами опинились люди.
"Є будинки, у яких знесені цілі стіни, а деякі будівлі зрівняні з землею до фундаменту", - розповідає місцевий мешканець.
Попередня оцінка показала, що 87 будівель пошкоджено, 12 з них зруйновано.
Загалом, 5 людей загинули, щонайменше 5 отримали травми.
"На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюсь, їхнє число не збільшиться", - заявили у поліції.
Дорожній патруль закликав людей уникати цього району, оскільки служби швидкого реагування працюють над пошуком постраждалих. При цьому, місцева влада застерігає жителів від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.
- 24 березня сильні шторми обрушилися на південні штати США: торнадо вбив щонайменше 23 людини, зруйновано будинки.
- Вже 1 квітня у США знову пронісся торнадо. Він забрав життя 32 людей.
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