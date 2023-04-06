Про це повідомляє NBC.

Торнадо пронісся округом Боллінджер в районі між 03:30 і 04:00 5 квітня. Він був висококласним з орієнтовною максимальною швидкістю вітру 130 миль/год.

У регіоні виявили значні руйнування, а під завалами опинились люди.

"Є будинки, у яких знесені цілі стіни, а деякі будівлі зрівняні з землею до фундаменту", - розповідає місцевий мешканець.

Попередня оцінка показала, що 87 будівель пошкоджено, 12 з них зруйновано.

Загалом, 5 людей загинули, щонайменше 5 отримали травми.

"На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюсь, їхнє число не збільшиться", - заявили у поліції.

Дорожній патруль закликав людей уникати цього району, оскільки служби швидкого реагування працюють над пошуком постраждалих. При цьому, місцева влада застерігає жителів від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.