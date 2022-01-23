Шевченко став головним претендентом на посаду тренера збірної Польщі, - Sportowe Fakty

Про це повідомляють Sportowe Fakty.

Андрій Шевченко є головним претендентом на посаду нового головного тренера збірної Польщі, якого буде офіційно представлено 31 січня.

Президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша веде переговори з українським тренером, який хоче отримувати 2,3-2,5 млн євро на рік. Якщо Шевченку вдасться домовитися з PZPN, він стане найбільш високооплачуваним тренером збірної Польщі в історії.

На заваді українцю може стати його контракт з "Дженоа", який не було розірвано після відставки. Італійський клуб продовжує платити Шевченку зарплату, аби уникнути компенсації за дострокове розірвання угоди.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.

Андрій Шевченко тренував "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року та був звільнений через незадовільні результати.

15 січня повідомлялося, що Андрій Шевченко розпочав переговори зі збірною Польщі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb