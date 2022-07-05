Шість пропагандистів і "новинний" сайт. Велика Британія внесла нові санкції проти РФ
Британська влада внесла до санкційних списків, пов'язаних з РФ, ще шість фізичних осіб і один сайт новин
Про це повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на Мінфін Великобританії.
Під санкції потрапили такі особи, пов'язані з діяльністю ЗМІ: Михайло Синелін, Аеліта Мамакова, Євген Глотов, Юрій Федін, Дар'я Дугіна та Олена Чугулєва.
Крім того, до списків включили зареєстрований у Туреччині сайт United World International, який, за версією Лондона, "поширює дезінформацію на користь Росії".
Введені санкції передбачають заморожування активів.
- Нагадаємо, 4 липня Велика Британія також запровадила додаткові санкції проти режиму Лукашенка.
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