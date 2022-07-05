Про це повідомляє "Інтерфакс", з посиланням на Мінфін Великобританії.

Під санкції потрапили такі особи, пов'язані з діяльністю ЗМІ: Михайло Синелін, Аеліта Мамакова, Євген Глотов, Юрій Федін, Дар'я Дугіна та Олена Чугулєва.

Крім того, до списків включили зареєстрований у Туреччині сайт United World International, який, за версією Лондона, "поширює дезінформацію на користь Росії".

Введені санкції передбачають заморожування активів.

Нагадаємо, 4 липня Велика Британія також запровадила додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

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