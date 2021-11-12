Школи мають перейти на очне навчання після відсторонення невакцинованих учителів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наполягає на очному навчанні після усунення від роботи невакцинованих освітян
Про це він заявив у етері одного з телеканалів, передає РБК Україна.
"Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію", - сказав прем'єр-міністр.
Він зазначив, що Кабмін попросив голів місцевого самоврядування докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади вийшли з "дистанційки".
Шмигаль зауважив, що Всесвітня організація охорони здоров'я також радить очне навчання для шкіл.
- Нагадаємо, з 8 листопада від роботи відсторонені невакциновані працівники закладів освіти.
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