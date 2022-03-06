Шмигаль підписав звернення до країн світу щодо припинення членства Росії і Білорусі у МВФ та всіх організаціях Світового банку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства РФ та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку
Про це він написав у Telegram.
За його словами, дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну.
"У листі наводимо чіткі аргументи та посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат", - написав Шмигаль.
Він додав, що Україна просить підтримки країн Групи Семи в започаткуванні й реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їх членства в цих організаціях.
- Нагадаємо, 4 березня Аґенція S&P оцінила кредитний рейтинг РФ як "переддефолтний".
- 6 березня агентство Moody’s знизило рейтинг РФ до переддефолтного стану.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе