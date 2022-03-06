Шмигаль підписав звернення до країн світу щодо припинення членства Росії і Білорусі у МВФ та всіх організаціях Світового банку

Про це він написав у Telegram.



За його словами, дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну.



"У листі наводимо чіткі аргументи та посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат", - написав Шмигаль.



Він додав, що Україна просить підтримки країн Групи Семи в започаткуванні й реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю та припинення їх членства в цих організаціях.



Нагадаємо, 4 березня Аґенція S&P оцінила кредитний рейтинг РФ як "переддефолтний".

6 березня агентство Moody’s знизило рейтинг РФ до переддефолтного стану.