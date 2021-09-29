Штайнмаєр назвав фейком повідомлення ЗМІ про скасування безвізу України і ЄС
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишиневі, - ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - заявив президент Німеччини.
- Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ЄС заявили про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
- У Кабміні та МЗС заявили, що Україна не отримувала офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму.
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