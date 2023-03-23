Швеція хоче отримати від Угорщини пояснення щодо затримки ратифікації її вступу в НАТО
Шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон у четвер заявив, що говоритиме з угорським візаві Віктором Орбаном про те, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до НАТО
Про це Крістерссон заявив у коментарі "Шведському радіо".
Як сказав шведський прем’єр, він не отримав від Угорщини жодного пояснення того, чому вона розділяє заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.
"Я порушу питання, чому вони (Угорщина, – ред.) зараз відокремлюють Швецію від Фінляндії. Це сигнали, які ми не отримували раніше, тому я обов'язково порушу це питання з Орбаном сьогодні", – сказав Крістерссон.
Відзначимо, НАТО напередодні публічно проігнорувало думку Угорщини, яка мала намір блокувати зустріч Україна-НАТО. Всі країни ухвалили рішення, процедурно обійшовши позицію Угорщини. Очільник НАТО пообіцяв, що це не останнє рішення, в якому будуть оминати деструктивну візію Будапешту.
- Минулого тижня фракція правлячої партії Угорщини "Фідес" ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції.Тоді як вступ Фінляндії планують схвалити вже 27 березня, дата голосування за заявку Швеці досі не визначена. Партія влади в Угорщині фактично визнала, що блокування ратифікації розширення НАТО пов'язане з конфліктом Бухареста з Брюсселем через заморожені кошти.
- Сталось це на тлі оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.
- Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
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