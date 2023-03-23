Про це Крістерссон заявив у коментарі "Шведському радіо".

Як сказав шведський прем’єр, він не отримав від Угорщини жодного пояснення того, чому вона розділяє заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

"Я порушу питання, чому вони (Угорщина, – ред.) зараз відокремлюють Швецію від Фінляндії. Це сигнали, які ми не отримували раніше, тому я обов'язково порушу це питання з Орбаном сьогодні", – сказав Крістерссон.

Відзначимо, НАТО напередодні публічно проігнорувало думку Угорщини, яка мала намір блокувати зустріч Україна-НАТО. Всі країни ухвалили рішення, процедурно обійшовши позицію Угорщини. Очільник НАТО пообіцяв, що це не останнє рішення, в якому будуть оминати деструктивну візію Будапешту.