Швейцарія може відмовитись від нейтралітету та долучитись до безпекової програми США
Швейцарія розглядає можливість відмовитись від політики нейтралітету в Європі та приєднатися до програми партнерства у сфері безпеки Національної гвардії США на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це в четвер оголосив командувач Нацгвардії США Ден Хокансон, повідомляє AP.
Хокансон зазначив, що американська сторона веде переговори зі Швейцарією, а також окремо Фінляндією та Швецією для посилення партнерства у сфері безпеки із США.
Він уточнив, що Фінляндія і Швеція, які вже відмовились від нейтралітету заради вступу в НАТО, "наразі ведуть переговори про партнерство", а Швейцарія "наразі переглядає відносини, які інші країни мають з Національною гвардією, та оцінює можливість такої програми в майбутньому".
Програма державного партнерства Національної гвардії США є важливим інструментом, за допомогою якого американські війська вибудовують відносини з іноземними військовими, проводячи регулярні тренування та освітні обміни з молодими офіцерами.
Вона передбачає налагодження партнерських відносин між підрозділами Національної гвардії США та країнами, що їх приймають. Це може допомогти іноземним військовим краще планувати власні операції відповідно до західної доктрини.
Програма партнерства Нацгвардії США розпочалася 30 років тому після розпаду Радянського Союзу. Україна однією з перших приєдналась до програми у партнерстві з Національною гвардією Каліфорнії.
З перших днів російського повномасштабного вторгнення українські Військово-повітряні сили звернулися за підтримкою до партнерів з Національної гвардії Каліфорнії, з якими вони проходили підготовку, зазначає AP.
- Парламентський комітет у Швейцарії 12 травня рекомендував дозволити реекспорт військової техніки та зброї. Проте 1 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну зброю, вироблену у Швейцарії.
- Попри відмову допомагати зброєю Швейцарія надає Україні іншу підтримку, зокрема передає техніку для гуманітарного розмінування й навчає фахівців.
- 7 липня стало відомо, що Швейцарія долучилася до проєкту протиповітряної оборони Євросоюзу Sky Shield ("Небесний щит"), в якому вже беруть участь 15 країн.
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