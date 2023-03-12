Швейцарія утилізує 60 ЗРК Rapeir, які могла б передати Україні, — ЗМІ
Зазначається, що наразі Швейцарія планує утилізувати 60 робочих ЗРК Rapeir. Перший транш зброї вже демонтовано, планується ще три транші
Про це пише NZZ.Magazin.
"Планується, що всі ЗРК будуть демонтовані та утилізовані в цих та інших траншах", - заявив речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.
Зазначається, що ці системи добре підходять для збиття низьколітаючих цілей, зокрема для безпілотників.
"Ракети старі, але вони не застарілі. Їх можна використовувати проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники", - коментує військовий експерт та колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" Пітер Шнайдер.
Він також зазначив, що ЗРК Rapeir могла б боротися з винищувачами та гелікоптерами, що підійшло б для захисту цивільної інфраструктури України.
Видання розповіло, що швейцарська армія закупила Rapier у 1980-х роках. У 2007 році уряд знову вклав великі гроші в модернізацію, армія закупила 2000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, а Rapier Швейцарія вивела з експлуатації наприкінці 2022 року.
Член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуант назвав абсурдом утилізацію озброєння та заявив, що необхідно передати його Україні.
"Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю у Швейцарії", - сказав він.
Зазначається, що це юридично можливо, оскільки ці ЗРК британського виробництва, тому для неї діють інші правила, ніж для швейцарської зброї. Видання підкреслює, що Швейцарія не поцікавилася у Великої Британії, "чи користується ця зброя попитом" перед утилізацією
"Історія Rapier висвітлює фундаментальну проблему: Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем зброї протягом наступних кількох років. Наприклад, 248 БМП М113 і понад 100 артилерійських гармат М109. Обидві системи є американськими продуктами й обидві знаходяться на передовій в Україні", - наголошує видання.
- Уряд Швейцарії заявив, що відмовляється від передачі зброї швейцарського виробництва Україні та третім країнам, попри тиск з боку ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе