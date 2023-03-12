Швейцарія утилізує 60 ЗРК Rapeir, які могла б передати Україні, — ЗМІ

Про це пише NZZ.Magazin.

"Планується, що всі ЗРК будуть демонтовані та утилізовані в цих та інших траншах", - заявив речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Зазначається, що ці системи добре підходять для збиття низьколітаючих цілей, зокрема для безпілотників.

"Ракети старі, але вони не застарілі. Їх можна використовувати проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники", - коментує військовий експерт та колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" Пітер Шнайдер.

Він також зазначив, що ЗРК Rapeir могла б боротися з винищувачами та гелікоптерами, що підійшло б для захисту цивільної інфраструктури України.

Видання розповіло, що швейцарська армія закупила Rapier у 1980-х роках. У 2007 році уряд знову вклав великі гроші в модернізацію, армія закупила 2000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, а Rapier Швейцарія вивела з експлуатації наприкінці 2022 року.

Член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуант назвав абсурдом утилізацію озброєння та заявив, що необхідно передати його Україні.

"Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю у Швейцарії", - сказав він.

Зазначається, що це юридично можливо, оскільки ці ЗРК британського виробництва, тому для неї діють інші правила, ніж для швейцарської зброї. Видання підкреслює, що Швейцарія не поцікавилася у Великої Британії, "чи користується ця зброя попитом" перед утилізацією

"Історія Rapier висвітлює фундаментальну проблему: Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем зброї протягом наступних кількох років. Наприклад, 248 БМП М113 і понад 100 артилерійських гармат М109. Обидві системи є американськими продуктами й обидві знаходяться на передовій в Україні", - наголошує видання.