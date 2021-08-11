Швидкісний трамвай у Києві відновить рух з 12 серпня
Рух швидкісного трамваю від станції "Старовокзальна" у Києві відновлять 12 серпня
Про це у Telegram повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Із 12 серпня відновлюється рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що схеми руху трамвайних маршрутів №1, №1 і тимчасового №2-Тзалишаться незмінними.
У пресслужбі також попередили, що у зв'язку з проведенням капітального ремонту, трамваї проходитимуть станцію "Індустріальна" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.
Крім того, в КМДА попередили, що рух тимчасових автобусних маршрутів №1-Т, №3-Т і трамваїв маршруту №2 закривається. Автобуси повернуться на свої постійні маршрути, які вони обслуговували.
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