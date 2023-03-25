Сі не збирається давати Путіну все, що він хоче, - дипломат Брайза
Ексрадник державного секретаря США, колишній директор у Раді нацбезпеки США з питань Європи та Євразії Метью Брайза зазначив, що Росія потребує відновлення свого озброєння, а Китай купує російську нафту зі значною знижкою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вашингтон найбільше цікавить, чи збирається Китай надавати військову техніку та боєприпаси Росії, і поки що Пекін не демонструє жодних ознак готовності до цього, але Китай може зробити це в будь-який момент. Водночас багато китайських компаній хочуть спробувати уникнути санкцій США та ЄС. Тому в Пекіні діють обережно, оскільки китайський уряд і особливо Сі Цзіньпін не хочуть, щоб їх вважали тими, хто повністю підтримує Росію. Китай із задоволенням продає певні товари, особливо комп'ютерні чіпи, які Росія не може отримати. Росія потребує відновлення свого озброєння, а Китай із задоволенням купує російську нафту зі значною знижкою. Все це в інтересах Китаю. Тому позиція Китаю цілком зрозуміла", - пояснив Брайза.
За словами дипломата, Сі зараз ретельно зважує, скільки вигоди може отримати для себе Китай в економічному та стратегічному плані, якщо дасть Путіну дещо з того, чого він хоче.
"Повертаючись до мирної ініціативи Китаю, у США та Європі основна увага була зосереджена на тому, що Китай схиляється до підтримки Росії. Але якщо уважно ознайомитись зі змістом, то там написано, що Китай сподівається на деескалацію напруженості й зрештою на припинення вогню, що можна інтерпретувати, що Китай каже: "Ми розуміємо, що Україні потрібно продовжувати воювати ще якийсь час, щоб виконати перший пункт нашої формули миру - підтримка територіальної цілісності держав і невтручання в їхні внутрішні справи". Тому гадаю, що Сі ретельно зважує, скільки вигоди може отримати для себе Китай в економічному та стратегічному плані, якщо дасть Путіну дещо з того, чого він хоче. Але Сі явно не збирається давати йому все, що він хоче", - додав Брайза.
- У лютому Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Пекін закликав поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, вирішити гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.
- 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- 4 квітня президент Франції Емманюель Макрон вирушить до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Париж закликав подвоїти зусилля, аби зупинити КНР від посилення підтримки вторгнення РФ.
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