Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

За уточненими даними Генштабу, російські окупанти 16 грудня випустили по території України 70 крилатих і 4 керовані авіаційні ракети. 60 крилатих ракет збито силами протиповітряної оборони.

Як зазначили в Генштабі, окупанти продовжують укріплювати лінію оборони на адміністративному кордоні Херсонської області й Автономної республіки Крим. Також росіяни посилюють оборону й охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу. Для цього на підмогу додатково скерували підрозділи мобілізованих із Краснодарського краю.

Ситуація на основних напрямках оборони

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін упродовж дня не було, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Проте підрозділи збройних сил Білорусі та Росії й надалі перебувають у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Запсілля і Попівка Сумщини та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Харківщини та Луганщини. Під обстріли потрапили Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе (Харківська область), а також Володимирівка і Стельмахівка (Луганська область).

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли позиції українських військ з танків та різнокаліберної артилерії неподалік Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського на Луганщині.

На Бахмутському й Авдіївському напрямках росіяни й далі штурмують українські позиції, щоб спробувати прорватися крізь лінію оборони. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог бив по околицях Богоявленки, Нескучного, Пречистівки та Вугледара на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обстрілюють правобережжя Дніпра. Впродовж дня постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь на Запоріжжі, а також Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Вранці 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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