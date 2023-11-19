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Оновлено

Сили оборони за добу на фронті знищили 1190 російських окупантів, - Генштаб

19 листопада, 2023 неділя
08:08
Війна з Росією втрати окупантів

За минулу добу українські військові утримували позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області та ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загальна сума вбитих росіян за час повномасштабного вторгнення сягнула понад 318 тисяч

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 318 570 (+1190) осіб
  • танків ‒ 5435 (+13) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25)
  • артилерійських систем – 7744 (+18)
  • РСЗВ – 898 (+2)
  • засобів ППО ‒ 588 (+2)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29)
  • крилатих ракет ‒ 1563 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1096 (+6)

Ситуація на фронті: ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Росіяни вночі атакували Україну дронами, Сили оборони завдали 6 авіаударів по районах скупчення окупантів

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БПЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами ППО знищено 29 з 38 ударних БПЛА. Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову нашу країну ударними "шахедами". Знищено 15 з 20  ворожих дронів.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Степове, Авдіївки, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

  • Напередодні у Генштабі заявили, що у районі Кринок Херсонської області дезертували близько 20 російських військових. Окупанти самовільно залишили бойові позиції. 
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