Система "Шлях" досі не інтегрована з реєстрами прикордонників

Держслужба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), що адмініструє систему "Шлях" для виїзду водіїв та волонтерів за кордон, не бачить даних прикордонників. Через це чиновники відомства не можуть оперативно реагувати у разі порушень: звертатися у поліцію, позбавляти ліцензії перевізників. Про це у розмові з Еспресо розповів Євген Зборовський, очільник Укртрансбезпеки.

"Ми не знаємо, скільки з цих людей перетнули кордон, скільки не повернулися вчасно — в нас немає доступу до даних прикордонників. Але ми знаємо, що загалом йдеться про 117 тисяч унікальних водіїв та про 1,2 млн заявок на виїзд. Тобто ці водії виїжджали та поверталися в середньому 10-11 разів лише за 2023-ій рік. Це професійні водії, які роблять свою роботу, перевізники сплачують податки", - сказав Євген Зборовський.

Очільник відомства хотів би бачити систему "Шлях" максимально відкритою та інтегрованою з іншими реєстрами.

"Щоб ми бачили в автоматичному режимі, коли особа не повернулася вчасно, щоб ми одразу могли повідомляти про це правоохоронні органи та відключати від бази авторизованого користувача. Сьогодні ми не маємо права отримувати цю інформацію, це персональні дані людей, а ми не правоохоронний орган", - каже Зборовський.

Чиновник переконаний, що із самою системою “Шлях” проблем немає, проблема з маніпуляціями виникає на рівні недоброчесних користувачів, які мають доступ до реєстрів за допомогою персонального цифрового підпису. Кількість таких користувачів доволі велика: це близько 34 тисяч представників компаній-перевізників та ще 47 ключів є в представників військових адміністрацій та Мінвідновлення. Самі представники Укртрансбезпеки нікого ані додати, ані прибрати з системи не можуть.

"Система є цифровою і прозорою, там немає жодних папірчиків, і ми бачимо кожну реєстрацію у базі, бачимо, бо це можливо зробити виключно своїм особистим електронним цифровим підписом керівника підприємства. І ми можемо надавати — і негайно надаємо — всю інформацію правоохоронцям за запитом, таких запитів було близько 1000. Через виявлені порушення ми вже відключили від системи вже 65 компаній-перевізників і ще по 256 йде збір інформації від правоохоронців. Вже багато осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності, люди отримали реальні вироки. Ми також самі регулярно звертаємося до правоохоронців, коли бачимо якісь підозрілі дії в системі. Таких звернень ми зробили понад 40", - додає Євген Зборовський.

Довідково

32-річний Євген Зборовський — голова Укртрансбезпеки (Державної служби України з безпеки на транспорті) з 2021 року, а до того шість років працював у патрульній поліції. Пройшов шлях від патрульного до командира роти, згодом очолив батальйон у Києві. Має дві вищі освіти: юридичну та економічну. У 2017-ому році закінчив Національну Академію внутрішніх справ за спеціальністю "Право", а у 2008-ому році — Київський політехнічний інститут за спеціальністю менеджмент і маркетинг.

Опікується безпекою пасажирів на автомобільному та залізничному транспорті, вантажними автоперевезеннями. Також Укртрансбезпека адмініструє систему "Шлях" для виїзду волонтерів та водіїв вантажівок і автобусів за кордон.



