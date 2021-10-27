Ситник заявив, що НАБУ отримало понад десять заяв про отримання депутатами грошей у конвертах
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що відомство отримало понад десять заяв про отримання народними депутатами грошей у конвертах
Про це пише Укрінформ.
"Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв - більше десятка", - цитує агентство відповідь Ситника на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.
Ситник додав, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.
В агентстві нагадали, що член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков напередодні своєї смерті заявив, що народні депутати із фракції "Слуга народу" отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.
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