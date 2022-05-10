Не зважаючи на те, що наші хлопці потужно тривають "Азовсталь", людський ресурс має свій ліміт. Тож там ситуація зараз катастрофічна", – наголосив Гупарашвілі в етері Еспресо.



Співкерівник "Азову" додав, один полк "Азов" дискредитував велику імперіальну російську армію.

“Що більше Путін хотів до 9 травня здолати "Азов" в Маріуполі та загалом весь військовий гарнізон у місті. Це йому не вдалось, і саме це для нього стало не просто ляпасом, а ударом по зубах. Росія зараз в дикому стані, вони просто не дадуть "Азову" вийти", – сказав він.



Також співкерівник "Азову" зазначив, що не має сенсу довіряти РФ стосовно проведення сухопутного коридору, евакуація через мору – єдиний можливий варіант вижити воїнам та цивільним жителям.

"Україна вже має приклад Іловайська та Дебальцевого. Якщо довіряти Росії евакуацію через сухопутний коридор – ми отримаємо ті ж жертви, що в цих містах. Тож евакуація можлива тільки через море", – додав Гупарашвілі.

На заблокованому росіянами заводі "Азовсталь" у Маріуполі ще є понад сотня цивільних людей

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