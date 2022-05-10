Ситуація на "Азовсталі" катастрофічна, єдиний гравець на геополітичному полі, який може допомогти, – Туреччина, — співкерівник "Азову"
Співкерівник полку "Азов" Георгій Гупарашвілі переконаний, військовий гарнізон Азовсталі вже виконав усі необхідні завдання, тепер воїнів необхідно евакуювати
Не зважаючи на те, що наші хлопці потужно тривають "Азовсталь", людський ресурс має свій ліміт. Тож там ситуація зараз катастрофічна", – наголосив Гупарашвілі в етері Еспресо.
Співкерівник "Азову" додав, один полк "Азов" дискредитував велику імперіальну російську армію.
“Що більше Путін хотів до 9 травня здолати "Азов" в Маріуполі та загалом весь військовий гарнізон у місті. Це йому не вдалось, і саме це для нього стало не просто ляпасом, а ударом по зубах. Росія зараз в дикому стані, вони просто не дадуть "Азову" вийти", – сказав він.
Також співкерівник "Азову" зазначив, що не має сенсу довіряти РФ стосовно проведення сухопутного коридору, евакуація через мору – єдиний можливий варіант вижити воїнам та цивільним жителям.
"Україна вже має приклад Іловайська та Дебальцевого. Якщо довіряти Росії евакуацію через сухопутний коридор – ми отримаємо ті ж жертви, що в цих містах. Тож евакуація можлива тільки через море", – додав Гупарашвілі.
- На заблокованому росіянами заводі "Азовсталь" у Маріуполі ще є понад сотня цивільних людей
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