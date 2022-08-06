Ситуація на Донеччині: ЗСУ відбили атаки на Велику Новосілку, росіяни вдаються до терору цивільних

Відеокоментар опублікувало МВС у telegram.

"Однією з гарячих точок на Донеччині зараз є місто Велика Новосілка. Неодноразові атаки росіян на населений пункт були успішно відбиті підрозділами Національної гвардії й Збройних Сил України. Отримавши відсіч, ворог відступив і вдався до звичної тактики - терору цивільних", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що більшість населення евакуювались раніше, та все ще деякі громадяни лишилися у своїх домівках. Після "прильотів" російських снарядів, коли житло стає зовсім непридатним, вони приймають рішення виїхати із зони бойових дій.



Військові показали як евакуюють населення з населеного пункту. У селищі хаотично обстріляні житлові будинки та пошкоджені лінії електропередач.

"Ми знімаємо одну з вулиць Великої Новосілки. Тут на днях було багато "прильотів". Дорога вся вкрита уламками, осколками. Шматки шиферу, розбиті будинки. Це все наслідки російських у**анів, які нищать даний населений пункт", - розповів український військовослужбовець.

Росіяни 5 серпня 5 разів ударили ракетами по межі Донеччини й Луганщини, ще 6 - артилерією, тричі - мінометами, застосували авіацію й танки.

6 серпня російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що населений пункт Піски перебуває під контролем Збройних сил України.

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