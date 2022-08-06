Ситуація на Донеччині: ЗСУ відбили атаки на Велику Новосілку, росіяни вдаються до терору цивільних
Про ситуацію на Донеччині розповів військовослужбовець НГУ з позивним Амір. За його словами, Велика Новосілка є однією із найгарячіших точок у Донецькій області
Відеокоментар опублікувало МВС у telegram.
"Однією з гарячих точок на Донеччині зараз є місто Велика Новосілка. Неодноразові атаки росіян на населений пункт були успішно відбиті підрозділами Національної гвардії й Збройних Сил України. Отримавши відсіч, ворог відступив і вдався до звичної тактики - терору цивільних", - йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що більшість населення евакуювались раніше, та все ще деякі громадяни лишилися у своїх домівках. Після "прильотів" російських снарядів, коли житло стає зовсім непридатним, вони приймають рішення виїхати із зони бойових дій.
Військові показали як евакуюють населення з населеного пункту. У селищі хаотично обстріляні житлові будинки та пошкоджені лінії електропередач.
"Ми знімаємо одну з вулиць Великої Новосілки. Тут на днях було багато "прильотів". Дорога вся вкрита уламками, осколками. Шматки шиферу, розбиті будинки. Це все наслідки російських у**анів, які нищать даний населений пункт", - розповів український військовослужбовець.
- Росіяни 5 серпня 5 разів ударили ракетами по межі Донеччини й Луганщини, ще 6 - артилерією, тричі - мінометами, застосували авіацію й танки.
- 6 серпня російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що населений пункт Піски перебуває під контролем Збройних сил України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе