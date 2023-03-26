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Ситуація у Нагірному Карабасі: росіяни звинуватили азербайджанців у порушенні домовленостей, Шарль Мішель поспілкувався з лідерами Вірменії та Азербайджану

26 березня, 2023 неділя
01:02
Новини Шарль Мішель

Російські військові у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту на території Нагірного Карабаху в суботу, 25 березня 2022 року, звинуватили силовиків з Азербайджану у неправомірному, як вважають росіяни, взятті під контроль гірської вершини та облаштуванні там власних позицій

Про це російське міноборони інформує в себе на сайті.

"25 березня 2023 року підрозділ ЗС Азербайджану, порушуючи пункт 1 заяви президента Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністра Республіки Вірменія та президента Російської Федерації від 9 листопада 2020 року, перетнув лінію зіткнення сторін у Шушинському районі, зайняв висоту з позначкою 2054,0 (2,9 км на північний схід від гори Сарибаба) та розпочав інжинерне облаштування посту", - йдеться у повідомленні від росіян.

Як наслідок, "командуванням російських миротворців приймаються заходи, спрямовані на запобігання ескалації кризової ситуації та недопущення протиборчими сторонами (Вірменією та Азербайджаном - ред.) взаємних провокацій".

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Росіянами до азербайджанської сторони доведено вимогу щодо "необхідності дотримання положень тристоронніх домовленостей глав держав, вжиття заходів щодо припинення інженерних робіт та відведення підрозділів національних збройних сил на позиції, що раніше займалися".

Чи виконали азербайджанські сили цю вимогу озброєних представників Росії, наразі невідомо.

Таку ж версію подій дає й керівництво невизнаної "Нагірно-Карабахської Республіки" ("НКР"), що орієнтована на офіційний Єреван.

На тлі цієї події ввечері 25 березня голови Європейської Ради Шарль Мішель поспілкувався в телефонному режимі з вірменським премя'єром Ніколом Пашиняном та азербайджанським президентом Ільгамом Алієвим. З кожним окремо, передають їхні пресслужби.

Довідка

Останнім часом в Єревані вважають, що "російські миротворці" не здатні захистити інтереси Вріменії у Нагірному Карабасі. Розглядається варіант заміни їх на міжнародну миротворчу місію без участі РФ.

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