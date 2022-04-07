Скажу одне: нам буде чим захищатися, - Кулеба натякнув на нові поставки зброї Україні з країн НАТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після сьогоднішньої зустрічі глав МЗС країн НАТО та партнерів натякнув на нові поставки зброї Україні
Про це він сказав в Instagram.
"Допомога Україні для оборони була центральною темою сьогоднішньої зустрічі глав МЗС країн НАТО та партнерів. Багато з них підійшли, щоб висловити мені своє захоплення українцями і Україною. Зброя любить тишу, тому без деталей. Скажу одне: нам буде чим захищатися", - написав Кулеба.
Також у Twitter міністр додав, що у НАТО союзники та партнери єдині у підтримці України.
"Ще важливішою є рішучість зробити дуже конкретні кроки на підтримку. Я виклав пріоритети та наголосив на терміновості. Кроки у відповідь від низки союзників не забаряться", - написав Кулеба.
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