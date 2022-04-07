Скажу одне: нам буде чим захищатися, - Кулеба натякнув на нові поставки зброї Україні з країн НАТО

Про це він сказав в Instagram.

"Допомога Україні для оборони була центральною темою сьогоднішньої зустрічі глав МЗС країн НАТО та партнерів. Багато з них підійшли, щоб висловити мені своє захоплення українцями і Україною. Зброя любить тишу, тому без деталей. Скажу одне: нам буде чим захищатися", - написав Кулеба.

Також у Twitter міністр додав, що у НАТО союзники та партнери єдині у підтримці України.

"Ще важливішою є рішучість зробити дуже конкретні кроки на підтримку. Я виклав пріоритети та наголосив на терміновості. Кроки у відповідь від низки союзників не забаряться", - написав Кулеба.

Міністр закордонних справ відзначив позитивний вплив п'ятого пакету санкцій ЄС, проте вимагає нових максимально дієвих обмежень

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb