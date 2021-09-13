SkyUp у жовтні почне літати до Мадриду
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 18 жовтня 2021 року відкриває рейси за маршрутом Київ - Мадрид - Київ
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Польоти виконуватимуться двічі на тиждень: щопонеділка й щоп’ятниці. В авіакомпанії нагадують, що SkyUp також літає до Барселони, Аліканте й Тенеріфе.
Станом на 13 вересня 2021 року громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19. Головна умова в’їзду — завчасне заповнення електронної анкети.
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