SkyUp у жовтні почне літати до Мадриду

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Польоти виконуватимуться двічі на тиждень: щопонеділка й щоп’ятниці. В авіакомпанії нагадують, що SkyUp також літає до Барселони, Аліканте й Тенеріфе.



Станом на 13 вересня 2021 року громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID-19. Головна умова в’їзду — завчасне заповнення електронної анкети.

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