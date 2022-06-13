Таку думку він висловив в етері "Еспресо"

"Якщо говорити про приїзд Макрона, Шольца та Драгі, то слід очікувати російського троянського коня. Оскільки всі три політики займають достатньо пропутінську політику та намагаються Україні просто впарювати мирний план. Їхній план може виявитися надзвичайно негативним для України й наша держава може залишитись без частини територій", - пояснив Давидюк.

Давидюк наголосив, що якщо ці три політики приїдуть до Києва, щоб змусити українську владу поступитися своєю територією на користь Росії, то їх ніхто слухати не буде.

"Звісно, якщо вони приїдуть і запропонують віддати Путіну частину територій України, щоб зберегти йому обличчя, то їх ніхто слухати не буде. Однак дуже важливо, що вони їдуть до України. Їм потрібно відчути атмосферу країни. Нехай поїдуть в Бучу та Гуляйполе і подивляться на бої та звірства росіян. Можливо тоді вони зрозуміють з ким вони говорять по декілька годин і кого вони захищають. Адже те, що робить влада цих трьох країн виглядає дуже нікчемно стосовно них самих. Вони так бояться втратити обличчя Путіна, що втратили власні", - додав Давидюк.

12 червня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від візиту Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї.

За інформацією видання La Stampa канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїдуть до Києва 16 червня

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