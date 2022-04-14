"Словесна ескалація не допоможе Україні": президент Франції виправдав своє рішення не використовувати слово "геноцид" стосовно дій Росії в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон виправдав своє рішення не використовувати слово "геноцид" стосовно дій Росії, стверджуючи, що використання цього слова не допоможе Україні
Про це повідомляє Le Point.
"Слово геноцид має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками", - заявив Емманюель Макрон під час передвиборчої поїздки в Гавр.
Також Макрон додав, що використання слова "геноцид" - це словесна ескалація, яка не допомагає Україні
За словами президента Франції, держави, які вважають дії Росії в Україні саме геноцидом, повинні втрутитися за міжнародними конвенціями.
"Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю", - зазначив Макрон, додавши, що таке втручання перетворить їх на сторони, що воюють.
- Нагадаємо, Емманюель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні "геноцидом" в телевізійному інтерв'ю телеканалу France 2. Більше того, Макрон сказав, що українці і росіяни "братні народи", тому проти ескалації риторики.
- Після цього речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що небажання президента Франції Емманюеля Макрона називати звірства росіян в Україні геноцидом розчаровує.
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