"Словесна ескалація не допоможе Україні": президент Франції виправдав своє рішення не використовувати слово "геноцид" стосовно дій Росії в Україні

Про це повідомляє Le Point.



"Слово геноцид має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками", - заявив Емманюель Макрон під час передвиборчої поїздки в Гавр.



Також Макрон додав, що використання слова "геноцид" - це словесна ескалація, яка не допомагає Україні

За словами президента Франції, держави, які вважають дії Росії в Україні саме геноцидом, повинні втрутитися за міжнародними конвенціями.

"Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю", - зазначив Макрон, додавши, що таке втручання перетворить їх на сторони, що воюють.