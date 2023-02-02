Про це пише в телеграмі Ганна Маляр.

"Дії російських окупаційних адміністрацій призводять до подальшого погіршення соціально-гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території України", - наголошує заступниця міністра оборони.

Повідомляється, що всі місцеві медичні заклади рашисти використовують для лікування своїх поранених військових. Водночас вагітні жінки не мають можливості отримувати необхідну допомогу.

"Такі штучно створені труднощі становлять небезпеку життю та здоров’ю породіль і новонароджених, смертність серед яких на тимчасово окупованій території збільшилась більше ніж втричі, порівняно з аналогічними показниками до початку російської воєнної агресії", - розповіла Маляр.

Генштаб 15 січня повідомляв, що через нестачу місць у лікарнях Горлівки, всіх поранених окупантів з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки.

Центр національного спротиву пише, що російські терористи продовжують розташовувати військову техніку у діючих школах та лікарнях на окупованих територіях.

Також 20 січня Генштаб ЗСУ інформував, що в лікарні на окупованій Херсонщині привозять персонал із Криму: шпиталі переробили під потреби військових РФ.