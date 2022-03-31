Солдати РФ ґвалтують і вбивають мирних жителів та грабують житло у тимчасово окупованих районах Маріуполя, - полк "Азов"
Вчора, 30 березня, бійцями полку "Азов" в Маріуполі знищено багато ворожої піхоти, зокрема, в одного з окупантів виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас
Про це повідомляє полк "Азов" (Маріуполь).
"В одного з орків виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас, серед яких і обручки різних розмірів. Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше. Всі цінні речі, які бійці Азову знаходять у путінських найманців, за точного виявлення власників, повернуться їм, або, разом зі знайденими у росіян коштами, підуть на допомогу біженцям з Маріуполя. Боротьба за український Маріуполь триває!", - йдеться у повідомленні.
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Серед збройних трофеїв азовців - БСС "Вінторєз", радіостанція "Азарт" та інше.
- У Маріуполі російські окупанти декілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина, жінка померла від отриманих ран
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