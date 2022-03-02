"Солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії": принц Чарльз підтримав Україну на тлі війни з РФ

Про це повідомляє Reuters.



1 березня принц Чарльз виступав із промовою на заході, присвяченому пам'яті британського депутата Девіда Еймісса, якого вбив ісламіст у 2021 році. Він назвав це "атакою на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу", а згодом порівняв це із сучасними подіями в Україні.



"Ми бачимо, що ці самі цінності сьогодні атакуються в Україні найбезсовіснішим чином. У позиції, яку ми зараз займаємо, ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії", - заявив принц.



Як повідомлялося раніше, Папа Римський Франциск прийшов до посольства РФ висловити занепокоєність війною з Україною.



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