"Солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії": принц Чарльз підтримав Україну на тлі війни з РФ
Спадкоємець британського престолу принц Чарльз висловив солідарність з Україною, яка протистоїть російській агресії, та засудив напад РФ на Україну
Про це повідомляє Reuters.
1 березня принц Чарльз виступав із промовою на заході, присвяченому пам'яті британського депутата Девіда Еймісса, якого вбив ісламіст у 2021 році. Він назвав це "атакою на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу", а згодом порівняв це із сучасними подіями в Україні.
"Ми бачимо, що ці самі цінності сьогодні атакуються в Україні найбезсовіснішим чином. У позиції, яку ми зараз займаємо, ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії", - заявив принц.
- Як повідомлялося раніше, Папа Римський Франциск прийшов до посольства РФ висловити занепокоєність війною з Україною.
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