Сподівалася на перемогу РФ у війні проти України: у Києві оголосили підозру працівниці гімназії
У Києві оголосили підозру працівниці гімназії, яка виправдовувала війну РФ проти України та висловлювала надію на перемогу Росії
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інструкторка з фізичного виховання однієї зі столичних гімназій неодноразово виправдовувала в соцмережах російську агресію. Також вона визнавала правомірною окупацію частини території України, називала Київ частиною Москви та висловлювала надію на перемогу Росії.
У її дописах виявили публічне виправдання війни РФ проти України та закликів до повалення українського конституційного ладу.
Киянці повідомили про підозру в поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
Зараз триває досудове розслідування.
- 5 жовтня СБУ повідомила, що в Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, які публічно виправдовували збройну агресію РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 38.39Продаж 39.42
- Актуальне
- Важливе