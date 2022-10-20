Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інструкторка з фізичного виховання однієї зі столичних гімназій неодноразово виправдовувала в соцмережах російську агресію. Також вона визнавала правомірною окупацію частини території України, називала Київ частиною Москви та висловлювала надію на перемогу Росії.

У її дописах виявили публічне виправдання війни РФ проти України та закликів до повалення українського конституційного ладу.

Киянці повідомили про підозру в поширенні матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Зараз триває досудове розслідування.

5 жовтня СБУ повідомила, що в Україні судитимуть двох жителів Закарпаття, які публічно виправдовували збройну агресію РФ.

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