Берінчик захищатиме свій титул в андеркарті бою Усик - Ф'юрі

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Вечір боксу пройде 21 грудня в Ер-Ріяді.

Статистика українського чемпіона - 19-0, 9 КО. Його суперника - Джо Кордіни (17-1, 9 КО).

У ніч проти неділі, 19 травня, у США український боксер легкої ваги Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте та став чемпіоном світу за версією WBO. Кордіна 12 жовтня мав провести бій з чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном, але суперник отримав травму.