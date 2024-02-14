"Кролик зі щілиною в зубах": Ф'юрі зневажливо звернувся до Усика

Про це Ф'юрі написав у своєму інстаграмі.

"Ні, я не претендую на те, щоб бути королем королів! Це Ісус Христос. Я заявляю, що я король боксу, і я дійсно ним є. Ти дізнаєшся про це 18 травня, кролик зі щілиною в зубах", - заявив Тайсон Ф’юрі.

Бій Усика проти Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 18 травня.

Чому перенесли бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).