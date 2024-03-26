"Найбільш закритий завжди": українська чемпіонка Шатернікова пояснила, чому Ломаченко мало говорить про війну

Про це повідомляє Mixed Zone by Dream Bigger.

За словами першої в історії української чемпіонки з боксу, Василь Ломаченко має своє коло спілкування і не хоче бути інфлюенсером.

"Я їздила з нашою золотою олімпійською командою у 2012 році в тур по Україні після Олімпіади. По регіонах ми їздили в різні ДЮСШ, в університети, в заклади, де презентували нашу команду, робили спілкування наших чемпіонів і місцевої публіки. Найбільш закритий завжди, хто це не дуже любив - це Василь Ломаченко. Це було завжди, це є. У нього є своє коло спілкування, а все інше… Він не відчуває, що він має бути інфлюенсером, мовити все, що він думає. Він є такий. Хто хоче, може його осуджувати", - сказала Аліна Шатернікова.

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу запевнила у проукраїнській позиції Ломаченка.

"Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну, він говорить такі ж тези, як і я, такі ж тези, як і ви. Він говорить все так. Але при цьому він не виходить просто на велику сцену, щоб сказати про це", - розповіла Шатернікова.