"Найбільш закритий завжди": українська чемпіонка Шатернікова пояснила, чому Ломаченко мало говорить про війну
Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова захистила Василя Ломаченка, який мало висловлюється про війну
Про це повідомляє Mixed Zone by Dream Bigger.
За словами першої в історії української чемпіонки з боксу, Василь Ломаченко має своє коло спілкування і не хоче бути інфлюенсером.
"Я їздила з нашою золотою олімпійською командою у 2012 році в тур по Україні після Олімпіади. По регіонах ми їздили в різні ДЮСШ, в університети, в заклади, де презентували нашу команду, робили спілкування наших чемпіонів і місцевої публіки. Найбільш закритий завжди, хто це не дуже любив - це Василь Ломаченко. Це було завжди, це є. У нього є своє коло спілкування, а все інше… Він не відчуває, що він має бути інфлюенсером, мовити все, що він думає. Він є такий. Хто хоче, може його осуджувати", - сказала Аліна Шатернікова.
Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу запевнила у проукраїнській позиції Ломаченка.
"Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну, він говорить такі ж тези, як і я, такі ж тези, як і ви. Він говорить все так. Але при цьому він не виходить просто на велику сцену, щоб сказати про це", - розповіла Шатернікова.
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