Помер Данило Мигаль, який вибіг на поле з прапором України під час матчу збірної СРСР з футболу на Олімпіаді-1976

Про це повідомив журналіст Любомир Кузьмяк.

"Тільки вчора переглядав історичний стрікерський забіг Данила Мигаля на поле під час півфінального матчу Монреальської Олімпіади-1976 між збірними СРСР та НДР. А сьогодні дізнався про те, що великий українець відійшов у засвіти", - написав Кузьмяк.

Довідка. Данило Мигаль народився 28 грудня 1955 року в Канаді у родині українських емігрантів.

Чоловік працював журналістом на радіо та в газеті у Тандер-Бей, а також на телебаченні Онтаріо. Він був членом канадського Пласту, "Просвіти", Спілки української молоді (СУМ).

1976 року в Монреалі на літніх Олімпійських іграх проходив футбольний матч між збірними СРСР та НДР. Команду Радянського Союзу переважно складали українці, гравці київського "Динамо". Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами "Свободу Україні" і станцював гопак.

Своїм вчинком Мигаль хотів "драматизувати долю українського народу" та підтримати українських футболістів, яких у старті вийшло аж 9 чоловік, зокрема Блохін, Буряк та Решко.