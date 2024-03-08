Помер Данило Мигаль, який вибіг на поле з прапором України під час матчу збірної СРСР з футболу на Олімпіаді-1976
У віці 68 років помер канадець українського походження Данило Мигаль. Він у 1976 році під час півфінального футбольного матчу Олімпійських ігор між збірними СРСР та НДР вибіг на поле з прапором України
Про це повідомив журналіст Любомир Кузьмяк.
"Тільки вчора переглядав історичний стрікерський забіг Данила Мигаля на поле під час півфінального матчу Монреальської Олімпіади-1976 між збірними СРСР та НДР. А сьогодні дізнався про те, що великий українець відійшов у засвіти", - написав Кузьмяк.
Довідка. Данило Мигаль народився 28 грудня 1955 року в Канаді у родині українських емігрантів.
Чоловік працював журналістом на радіо та в газеті у Тандер-Бей, а також на телебаченні Онтаріо. Він був членом канадського Пласту, "Просвіти", Спілки української молоді (СУМ).
1976 року в Монреалі на літніх Олімпійських іграх проходив футбольний матч між збірними СРСР та НДР. Команду Радянського Союзу переважно складали українці, гравці київського "Динамо". Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами "Свободу Україні" і станцював гопак.
Своїм вчинком Мигаль хотів "драматизувати долю українського народу" та підтримати українських футболістів, яких у старті вийшло аж 9 чоловік, зокрема Блохін, Буряк та Решко.
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