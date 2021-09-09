Спорт поза політикою, - міністр Гутцайт зробив несподівану заяву
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтримує висловлення "спорт поза політикою"
Про це повідомляє "Громадське".
За словами Гутцайта, він має чітке розуміння - спорт поза політикою.
"Завжди олімпійський спорт не втручається в політику. Моє чітке розуміння - спорт поза політикою. Так, ми піднімаємо наш прапор, даємо меседж, що Україна - спортивна країна, що ми розвиваємо спорт. Звичайно, якщо ми воюємо з РФ і гинуть хлопці, які захищають нас на Сході країни, треба розуміти серйозну відповідальність, коли ти на змаганнях стоїш поруч з російськими спортсменами. Ми над цим працюємо", - сказав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
49-річний Гутцайт очолює Міністертво молоді та спорту з 4 березня 2020 року.
- У вересні минулого року президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру спорту Вадиму Гутцайту провести в Україні Олімпіаду.
- 9 вересня міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що активно бореться з корупцією.
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