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Ймовірно, я не повернуся: "Король ґрунту" Надаль вперше програв на старті Ролан Гаррос

28 травня, 2024 вiвторок
00:16
Спорт Рафаель Надаль

У понеділок, 27 травня, іспанський тенісист Рафаель Надаль вперше у кар'єрі зазнав поразки у стартовому раунді Відкритого чемпіонату Франції

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Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У стартовій грі турніру найпрестижнішої серії Grand Slam у Парижі, Рафаель Надаль поступився четвертій ракетці світу Александру Зверєву з Німеччини - 3:6, 6:7, 3:6. 

Для 37-річного іспанця ця поразка стала першою в кар'єру на старті Ролан Гаррос. Надаль є 14-разовим переможцем Відкритого чемпіонату Франції та рекордсменом турніру, за домінування на якому його прозвали "Королем ґрунту". Раніше найгіршим результатом іспанця у Парижі було третє коло у 2016 році. 

Надаль після поразки від Зверєва припустив, що ймовірно більше ніколи не зіграє на Ролан Гаррос. 

"Важко сказати, що буде далі. Є велика ймовірність, що я не повернуся сюди грати, але я не можу сказати на 100%", - цитує Надаля The Tennis Letter

Надаль травмувався на Australian Open у січні 2023 року, переніс операцію на стегні та повернувся на корт за рік. Єдиними змаганнями, на яких він виступав цього сезону до Відкритого чемпіонату Франції, був турнір, який відбувся на початку року в австралійському Брісбені. 

Ролан Гаррос - 2024

Чоловіки. Перше коло

27 травня

Рафаель Надаль (Іспанія) - Александр Звєрєв (Німеччина) 3:6, 6:7, 3:6

  • 27 травня в першому колі Відкритого чемпіонату Франції українка Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії. 
Теги:
теніс
Рафаель Надаль
Ролан Гаррос
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