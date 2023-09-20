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Спорудження скляного будинку: у США розслідують можливі незаконні пільги Маску, надані компанією Tesla

20 вересня, 2023 середа
11:33
Світ Ілон Маск

Міністерство юстиції США розслідує особисті вигоди, які Tesla, можливо, надавала своєму генеральному директору Ілону Маску з 2017 року. У рамках кримінального розслідування також вивчається використання коштів компанії для будівництва скляного будинку

Про це інформує TechCrunch.

Прокуратура США у Нью-Йорку вимагає від Tesla даних про операції між компанією та іншими структурами, пов’язаними з Маском.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також перевіряє таємничий будинок "Проєкт 42", який, як вважають, будували біля фабрики Tesla в Остіні. Федеральні служби хочуть дізнатися, чи Tesla правдиво повідомляла про вигоди, які отримував Маск. Раніше компанія стверджувала, що не давала жодних пільг своїм керівникам.

Водночас СЕО заперечив, що будує скляний будинок, і сказав, що він навіть не планує його.

У новій біографії мільярдера Волтера Айзексона згадується скляний будинок, але за словами автора, Маск нібито відмовився від цього проєкту. Tesla почала внутрішнє розслідування щодо будівництва скляного будинку після того, як працівники компанії виявили незадоволення замовленням великих скляних панелей на суму в мільйони доларів.

Що відомо про так званий проєкт Маска

Скляний будинок генерального директора Ілона Маска - це секретний проєкт Tesla, який передбачає спорудження великої будівлі зі скляними стінами біля штаб-квартири компанії в Техасі. Будинок мав би містити житлові елементи, такі як спальні, ванні кімнати та кухню, а також водоспад у навколишньому ландшафті. Проєкт має кодову назву "Проєкт 42".

Вимкнення Ілоном Маском Starlink у Криму

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

Пізніше Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

"Я – громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким", - заявив мільярдер.

У Сенаті США вимагають провести розслідування стосовно компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у тимчасово окупованому Криму.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.

Пізніше Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова.

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Ілон Маск
США
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