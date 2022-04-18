Споживча інфляція в Україні 2022 року може втриматися на рівні 15%, – прогноз інвесткомпанії Dragon Capital

Такий прогноз озвучили аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital, пише Інтерфакс-Україна.



За попередніми розрахунками аналітиків, скорочення реального ВВП України в березні 2022 року становило 45% порівняно, та попри таке просідання споживчі ціни цього року можуть зрости відносно помірними темпами – на 15%, наступного – на 10%.



Утримати інфляцію на відносно помірному рівні допомагає стабільний курс гривні і антиінфляційні кроки: фіксовані тарифи на комунальні послуги, скасування акцизів на паливо та зниження ПДВ на паливо з 20% у середині березня.



Оскільки через блокування окупантами акваторії Чорного моря Україна має обмежені можливості щодо експорту, це стримає зростання цін на зерно, соняшникову олію та пов'язані з ними продукти харчування.



Проте відновлення судноплавства в Чорному морі спровокує зростання внутрішніх цін на агропродукцію слідом за світовими та спровокує вищу інфляцію цього року, допускають аналітики.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.​​​​​​

Мінекономіки раніше повідомляло, що падіння валового внутрішнього продукту України через війну в першому кварталі 2022 року прогнозується на рівні 16%. В цілому за рік економіка може скоротитися на 40%

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