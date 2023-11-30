Сприяє експорту російського газу: бельгійська газова компанія потрапила до переліку спонсорів війни

Про це інформує НАЗК.

За інформацією відомства компанія на своєму терміналі в Зебрюгге надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ", мажоритарна часка якого належить найбільшій російській приватній газовій компанії "Новатек". Вона причетна до фінансування війни РФ проти України.

"Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек", - йдеться у повідомленні.

США та Канада внесли компанію до санкційних списків у липні 2014 року. У 2016 році США додатково запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатеку", а у 2023 році під санкції США потрапив проєкт "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатеку".

Власниками компанії "Новатек" є російські олігархи Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко. Вони входять до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, Fluxys поповнила бюджет РФ на 800 мільйонів євро.

"Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%). Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов’язання суперечать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек", - вказують в НАЗК.

У відомстві додали, що бельгійська компанія продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" впродовж 2022 року та у 2023 році. Раніше, через рік після того, як РФ анексувала Крим, компанія підписала з РФ довгостроковий контракт.