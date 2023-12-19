"Спроба знайти гарматне м'ясо": у Кишиневі відреагували на указ Путіна щодо надання громадянства молдованам
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував указ російського диктатора Володимира Путіна про спрощений порядок надання громадянства жителям його країни
Про це Речан сказав в етері телеканалу TV8.
Він сказав, що розглядає указ Путіна як спробу набрати гарматне м'ясо для жорстокої і незрозумілої війни, розпочатої Росією в сусідній Україні.
"Хочу попросити громадян не вдаватися до цього", – додав він.
Прем'єр наголосив, що зараз в Росії перебувають від 150 до 200 тис. молдован.
- 18 грудня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощення набуття російського громадянства для громадян Білорусі, Молдови та Казахстану.
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