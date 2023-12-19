"Спроба знайти гарматне м'ясо": у Кишиневі відреагували на указ Путіна щодо надання громадянства молдованам

Про це Речан сказав в етері телеканалу TV8.

Він сказав, що розглядає указ Путіна як спробу набрати гарматне м'ясо для жорстокої і незрозумілої війни, розпочатої Росією в сусідній Україні.

"Хочу попросити громадян не вдаватися до цього", – додав він.

Прем'єр наголосив, що зараз в Росії перебувають від 150 до 200 тис. молдован.