"Спроби розколоти Захід і зменшити підтримку України": Рінкевичс про погрози Путіна Латвії щодо російськомовних громадян

Про це пише видання "Neatkarīgā".

"Погроза Путіна... Це політика залякування. Останнім часом у російській пропаганді поширені наративи про те, що всі їхні громадяни чи ті, хто належать до "руського мира", зазнають жорстокого поводження. По суті, це спроба прикрити всі злочини, які творить Росія в Україні", - сказав латвійський президент.

Він зауважив, що слова Путіна були навіть не прямою загрозою, а скоріше "спробою розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто досі відчуває свою приналежність до "русского мира" і хто вважає, що досі живе в Російській імперії".

При цьому Рінкевичс нагадав, що росіяни, які живуть у Латвії, не піддаються дискримінації, але є цілком законні вимоги - знати національну мову, а вона є основою кожної країни. Однак у Росії з тими, хто дотримується іншої думки чи з тими, хто не вміє спілкуватися російською, немає демократичних дискусій.

"З цієї точки зору: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування. Останнім часом я відчуваю, що робляться спроби розколоти не лише наше суспільство, а й західне суспільство, щоб у різний спосіб зменшити підтримку України - у практичному, політичному та моральному аспекті", - додав він.