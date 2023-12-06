"Спроби розколоти Захід і зменшити підтримку України": Рінкевичс про погрози Путіна Латвії щодо російськомовних громадян
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що у країні нібито обмежують права російськомовних, спробою розхитати західне суспільство і зменшити підтримку України
Про це пише видання "Neatkarīgā".
"Погроза Путіна... Це політика залякування. Останнім часом у російській пропаганді поширені наративи про те, що всі їхні громадяни чи ті, хто належать до "руського мира", зазнають жорстокого поводження. По суті, це спроба прикрити всі злочини, які творить Росія в Україні", - сказав латвійський президент.
Він зауважив, що слова Путіна були навіть не прямою загрозою, а скоріше "спробою розворушити і запросити до якихось антидержавних дій тих, хто досі відчуває свою приналежність до "русского мира" і хто вважає, що досі живе в Російській імперії".
При цьому Рінкевичс нагадав, що росіяни, які живуть у Латвії, не піддаються дискримінації, але є цілком законні вимоги - знати національну мову, а вона є основою кожної країни. Однак у Росії з тими, хто дотримується іншої думки чи з тими, хто не вміє спілкуватися російською, немає демократичних дискусій.
"З цієї точки зору: це частина стратегічного наративу, в якому домінують зусилля із залякування. Останнім часом я відчуваю, що робляться спроби розколоти не лише наше суспільство, а й західне суспільство, щоб у різний спосіб зменшити підтримку України - у практичному, політичному та моральному аспекті", - додав він.
- Напередодні російський диктатор заявив, що якщо Латвія буде проводити політику щодо знання державної мови до людей, які "хотіли жити в тій чи іншій країні, працюючи там, створюючи блага для цієї країни і з ними так по-свинськи звертатимуться, то зрештою вони самі з таким свинством і зіткнуться".
- За словами Путіна, у Латвії раніше було 40% російськомовного населення, і "зараз не мало".
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