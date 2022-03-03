США можуть надати допомогу Україні у розмірі 10 млрд доларів – ЗМІ
Адміністрація Байдена просить Конгрес схвалити виділення 10 млрд. доларів на підтримку України
Про це повідомляє The Washington Post.
Адміністрація Байдена закликала Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на безпеку України й у якості допомоги іншим європейським державам. Всього йдеться про 32 мільярди доларів, з яких 22,5 мільярда доларів направлять на боротьбу з коронавірусом у США.
"На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ", – додають у виданні.
- Нагадаємо, американські сенатори-республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про санкції щодо Російської Федерації за її вторгнення в Україну під назвою Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad Act of 2022, або скорочено HEROIAM SLAVA Act.
- США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.
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