США можуть надати допомогу Україні у розмірі 10 млрд доларів – ЗМІ

Про це повідомляє The Washington Post.



Адміністрація Байдена закликала Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на безпеку України й у якості допомоги іншим європейським державам. Всього йдеться про 32 мільярди доларів, з яких 22,5 мільярда доларів направлять на боротьбу з коронавірусом у США.



"На виділені кошти Україна має посилити свою оборону, кібербезпеку, підвищити енергетичну стабільність та закупити продовольство для постраждалих областей внаслідок військової агресії РФ", – додають у виданні.

Нагадаємо, американські сенатори-республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про санкції щодо Російської Федерації за її вторгнення в Україну під назвою Halting Enrichment of Russian Oligarchs and Industry Allies of Moscow’s Schemes to Leverage its Abject Villainy Abroad Act of 2022, або скорочено HEROIAM SLAVA Act.

США запроваджують блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.