"США можуть володіти інформацією, якої ми не маємо": експерт про заклик Байдена до американців їхати з України

Про це він сказав у ефірі програмі "Змістовно" на Еспресо.TV.



"Тут кілька варіантів можливих. Один із них - цими заявами американці загострюють і нагнітають ситуацію. Але з іншого боку, пам'ятаєте, коли пішла новина, що відкликають необов'язковий контингент дипломатів - ми дуже сильно переживали, коли зараз кажуть: "Громадяни, виїжджайте", ми сприймаємо це спокійніше. З одного боку - йдуть переговори, а з іншого - заяви американського президента до своїх громадян", - заявив експерт.



Він наголосив, що Україну не можна порівнювати з Афганістаном.



"Якби почалась така ситуація, до Польщі вони спокійно доїдуть. Мені здається, що Америка трошки нагнітає ситуацію, а з іншого боку, вони можуть володіти тією інформацією, якою ми не володіємо. Ми бачимо висновки, що повномастштабна війна як така все-таки маловірогідна, але бачимо американські заяви і вони йдуть врозріз. Можливо, вони знають більше, бо оперуємо, може, двома відсотками інформації від того, що знають політики на геополітичній шахівниці", - підсумував Плешко.





Нагадаємо, президент США Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.

11 лютого посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України.

МЗС Японії закликало своїх громадян негайно покинути українську територію.