США надали роз'яснення щодо санкцій проти Росії у гуманітарній та продовольчій сфері

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.

Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.

Відомство наголосило, що не забороняло Росії експорт сільськогосподарської продукції та добрив.

"США не запроваджували санкцій щодо виробництва, виготовлення, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", – йдеться в повідомленні.

Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH. Група компаній із квітня перебуває у віданні регулятора Німеччини, а в липні федеральний уряд Німеччини ухвалив закон, що дозволяє уряду придбати частку в групі.

Крім того, із санкційного переліку була виключена казахстанська "дочка" російського "Альфа-Банку", яка разом із співвласником, російським олігархом Міхаїлом Фрідманом, перебуває під санкціями ЄС і США.

Нагадаємо, сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть схвалити вже наступного тижня.

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