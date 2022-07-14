США надали роз'яснення щодо санкцій проти Росії у гуманітарній та продовольчій сфері
Міністерство фінансів США у п’ятницю опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволяється торгівля з Росією окремими категоріями товарів
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.
Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.
Відомство наголосило, що не забороняло Росії експорт сільськогосподарської продукції та добрив.
"США не запроваджували санкцій щодо виробництва, виготовлення, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів (зокрема й добрив), сільгоспобладнання та ліків, пов'язаних із Росією", – йдеться в повідомленні.
Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH. Група компаній із квітня перебуває у віданні регулятора Німеччини, а в липні федеральний уряд Німеччини ухвалив закон, що дозволяє уряду придбати частку в групі.
Крім того, із санкційного переліку була виключена казахстанська "дочка" російського "Альфа-Банку", яка разом із співвласником, російським олігархом Міхаїлом Фрідманом, перебуває під санкціями ЄС і США.
- Нагадаємо, сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть схвалити вже наступного тижня.
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