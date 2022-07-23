Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США, за результатами розмови двох очільників зовнішньополітичних відомств.

"Держсекретар висловив вдячність за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що її візит надав важливу можливість пізнати людську ціну війни Росії, а також підкреслити незмінну відданість Сполучених Штатів гуманітарній підтримці та допомозі у відновленні України», - зазначили в американському відомстві.

Співрозмовники обговорили зусилля щодо розв’язання глобальної кризи продовольчої безпеки, яку загострив кремль шляхом блокування експорту української сільськогосподарської продукції. Глава Держдепу також повідомив про плани подальшої підтримки США у сфері безпеки й оборони України.

У Держдепартаменті додали, що Блінкен засудив звірства, скоєні російськими загарбниками, й наголосив: Сполучені Штати продовжують зосереджуватися на тому, щоби притягти РФ до відповідальності.

Напередодні США надали Україні черговий пакет військової допомоги, що включає, зокрема 4 системи HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost вартістю 270 мільйонів доларів.

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