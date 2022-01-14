США планують тренувати українських військових у державах східного флангу НАТО, - The New York Times

Про це повідомляє видання The New York Times.



"Співробітники адміністрації (Джо Байдена, - ред.), з якими була розмова цього тижня, заявили, що плани допомоги українським повстанцям можуть включати навчання в сусідніх країнах, які є частиною східного флангу НАТО - Польщі, Румунії та Словаччині, - що може дозволити їм пробиратися в Україну і назад", - йдеться в матеріалі.



У виданні передають, що окрім матеріально-технічної допомоги та озброєння, США і союзники НАТО могли б надавати Україні медичне обладнання та навіть укриття українцям під час збройного наступу Росії.

Як повідомлялося раніше, конгресмени від Республіканської партії планують внести законопроєкт, який визнає Україну державою "НАТО-плюс" та ініціює розгляд питання щодо визнання Російської Федерації спонсором тероризму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припускає збільшення військ Альянсу на східному фланзі, якщо Росія знову здійснить напад на Україну.

Чиновник США назвав сценарій та терміни провокації РФ для нового вторгнення в Україну, можлива атака диверсантів на проросійські сили.

Чиновники стверджують, що США майже напевно постачатимуть Україні зброю.