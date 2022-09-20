Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що таліби вимагали повернути літаки та вертольоти, які становили чверть ВПС, але центральноазіатські республіки відповіли, що це власність США. Серед авіації є навчально-бойовий штурмовик бразильського виробництва А-29 Super Tucano та вертольоти Мі-17, Мі-25 та американський Black Hawk – загалом 46 бортів.

За словами офіційного представника, США планують провести оцінку техніки, щоб перевірити, чи вона придатна для польотів. Згодом надати її узбецькому та таджицькому урядам в обмін на неофіційну угоду про "поглиблення стосунків у сфері безпеки" щодо боротьби з тероризмом.

Обидві країни Центральної Азії "безумовно, дуже зацікавлені" у збереженні цих літаків, сказав старший чиновник міністерства оборони. Вони межують з Афганістаном і розташовані набагато ближче, ніж американські бази за сотні миль на Близькому Сході.

Але наразі ймовірніше, що угода передбачатиме доступ до інформації, яку мають узбеки та таджики про терористичні мережі в Афганістані. Що стосується будь-якої угоди про базування, це питання наразі не розглядається, сказав представник міністерства оборони.

У короткостроковій перспективі малоймовірно, що будь-яка з цих країн дозволить США використовувати свою територію для базування, враховуючи тісні зв’язки з Росією. Узбекистан тісніше співпрацював зі США після терактів 11 вересня 2001 року, орендувавши американцям авіабазу Карші-Ханабад з 2001 по 2005 роки для операцій в Афганістані. Але ця угода була закрита через заворушення та тиск з боку Кремля. Узбекистан також має тісні зв'язки з Талібаном, і узбецьке суспільство негативно сприймає будь-яке втручання в конфлікт в Афганістані.

Таджикистан також має історію співпраці з Вашингтоном, включаючи дозвіл військовим літакам США дозаправлятися в аеропортах країни після терактів 11 вересня. Але останнім часом відносини з Вашингтоном були холодними, а економіка також сильно залежала від Росії та Китаю. На військовому фронті Таджикистан є членом Організації Договору про колективну безпеку, військового альянсу окремих колишніх радянських держав, і на його території вже є російська військова база.

Однак із центральноазіатських держав Таджикистан "на сьогоднішній день найбільше співпрацює" у боротьбі з тероризмом, сказав помічник у конгресі, зазначивши, що країна має контакти зі США в питаннях безпеки кордонів і навчання.

Ситуація на кордоні Киргизстану та Таджикистану загострилася 14 вересня. За твердженням киргизької сторони, таджицькі прикордонники проникли на ділянку Киргизстану та "зайняли бойові позиції". Потім країни звинуватили одна одну в обстрілах. ОДКБ та Росія ніяк не вплинули на розв'язання конфлікту.

19 вересня стало відомо, що досягнуто домовленостей між Киргизстаном та Таджикистаном, згідно з якими додаткові сили та засоби відводяться від кордону двох країн.

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