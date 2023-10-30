США придбали в Японії морепродукти, які Китай заборонив купувати своїм військовим після спуску води з АЕС Фукусіми

Про це повідомляє Reuters.

Представляючи цю ініціативу посол США в Японії Рам Емануель сказав, що Вашингтону слід також ширше розглянути питання про те, як він може допомогти компенсувати заборону Китаю, яка, за його словами, є частиною його "економічних воєн".

Китай, який був найбільшим покупцем японських морепродуктів, заявляє, що його заборона пов'язана з побоюваннями щодо безпеки харчових продуктів.

Агентство ООН з ядерної безпеки поручилося за безпеку процесу спуску води, який розпочався в серпні з атомної електростанції, зруйнованої цунамі 2011 року. Міністри торгівлі G7 в неділю закликали до негайного скасування заборон на японську їжу.

"Це буде довгостроковий контракт між збройними силами США і рибними господарствами та кооперативами тут, в Японії, - сказав Емануель. - Найкращий спосіб, який ми випробували в усіх випадках, щоб послабити економічний вплив Китаю, - це прийти на допомогу і підтримати країну або галузь, проти якої спрямовані санкції"

Зазначається, що перша закупівля передбачає придбання трохи менше метричної тонни гребінців - крихітної частки від понад 100 000 тонн гребінців, які Японія експортувала до континентального Китаю минулого року.

Емануель сказав, що закупівлі, якими годуватимуть солдатів у їдальнях і на борту кораблів, а також продаватимуть у магазинах і ресторанах на військових базах, з часом збільшаться і охоплять усі види морепродуктів. За його словами, раніше американські військові не купували місцеві морепродукти в Японії.

Він впевнений, що США також можуть переглянути свій загальний імпорт риби з Японії та Китаю. США також ведуть переговори з японською владою, щоб допомогти спрямувати виловлені місцеві гребінці на зареєстровані в США переробні підприємства.