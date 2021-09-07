США цього року передадуть Україні ще один патрульний катер
Україна цього року отримає від США ще один патрульний катер типу Island
Про це повідомляє посольство України у США на сторінці в Facebook.
Черговий екіпаж, який готується для служби на патрульному катері типу “Island”, прибув до м.Балтимор, штат Меріленд, США для проходження навчання з управління та експлуатації судна.
Це п’ятий екіпаж, який проходитиме навчання на території Сполучених Штатів.
"Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році", - повідомили в посольстві.
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